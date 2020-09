Nach einem Polterabend in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) müssen mindestens 80 Menschen in Quarantäne bleiben. Wie das Gesundheitsamt in Schleiz mitteilte, wurden unter den Gästen zwei Corona-Infektionen ermittelt. Beide Personen seien zum Junggesellenabschied in Budapest gewesen.