Wellenbrecher-Open-Air in Wurzbach

Wurzbach. Am Freitag startet ein zweitägiges Musikfestival mit sieben Bands in Wurzbach. Karten gibt es an der Abendkasse.

Wenn der Bass den Boden beben lässt, das kühle Bier in der Hand die Stimmung hebt und die Musik unter freiem Himmel dröhnt – dann ist wieder Festival-Zeit. Am 6. und 7. August meldet sich auch das Wellenbrecher-Open-Air am Wurzbächle in Wurzbach lautstark zurück. Das Motto lautet: „In kleiner, aber besonderer Atmosphäre echte Rockshows erleben“.

Insgesamt sieben Bands werden das Programm des Festivals gestalten. Das Line-Up am Freitag ab 18 Uhr wird von J.B.O. angeführt. Weiterhin treten bis 2 Uhr nachts noch Pyjama Hill und Schlager Metall auf.Doch auch Punkrockfans kommen auf ihre Kosten: Am Samstag ab 15 Uhr werden die Rogers dem Publikum einheizen. Zu erleben sind bis 2 Uhr nachts ebenfalls Shophonks, Crayfish und The Other.

Bühne bereits aufgebaut

Seitdem Ende Mai klar war, dass das Open-Air stattfinden darf, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Bühne wurde bereits aufgebaut und die Bands stehen in den Startlöchern, nun fehlen nur noch feierlustige Besucher – und dann wird gerockt. „Für alle, die jetzt die Feierlaune gepackt hat, gibt es gute Nachrichten: Tickets sind noch an der Abendkasse erhältlich“ teilte Sophie Pöhlmann vom Veranstalterteam mit.

Weitere Infos unter

www.wellenbrecher-openair.de