Weltgrößtes SR-Treffen im Vogtland

Kürbitz. In Kürbitz werden wieder weit über 1000 Simson-Mopeds erwartet.

Das 24. Löwenspektakel und das 26. SR 2 Treffen finden am Wochenende, 18. bis 20. August, im Weischlitzer Ortsteil Kürbitz statt. Der Höhepunkt ist die jährliche Tradionsrundfahrt der Kult-Mopeds, zu der Teilnehmende deutschlandweit und sogar von anderen Kontinenten anreisen. Man hoffe wieder auf weit mehr als 1300 „Knatterkisten“ am Start. Am Sonntag kann ab 9.30 Uhr die Boxengasse, die sich fast durch den ganzen Ort zieht, besucht werden, bevor die Rundfahrt ca. um 13 Uhr startet und durch einige umliegende Orte geht. Die Strecke säumen unzählige Menschen, was zu kleinen Volksfesten vor den Gartenzäunen führt. In Kürbitz selbst, wird bereits ab Freitag mit der Discothek Sunshine und am Samstagabend mit der Live-Band „Surprise“ gefeiert.