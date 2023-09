Weltkindertag in der Bad Lobensteiner Therme

Bad Lobenstein. Entdeckertour, Kindersauna, Gratis-Eis und mehr gibt es am Weltkindertag am 20. September in der Ardesia-Therme.

Am Mittwoch, 20. September, heißt die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein Kinder und Familien herzlich zum Weltkindertag willkommen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen nur den halben Eintrittspreis. Zusätzlich erhalten sie ein Eis gratis an der Badebar. Ab 15 Uhr wird zur Kindersauna eingeladen. Gestartet wird mit einer abenteuerlichen Entdeckungstour durch die Saunawelt und es folgt ein altersgerechter Aufguss in der Bio-Sauna bei 60 Grad Hitze. Abschließend werden die tapferen Saunagäste mit einer kleinen Überraschung belohnt, so das Programm.

Nähere Informationen sind unter www.ardesia-therme.de zu finden.