Weltkindertag wird gefeiert auf Schloss Burgk

Burgk. Das Museum Schloss Burgk lädt Klein und Groß am Weltkindertag und gleichzeitig Thüringer Schlösser-Kindertag am 20. September ein.

Ab 11 Uhr findet im Rittersaal der letzte Märchen-Sonntag statt. Unter dem Titel „Als der Rabe noch nicht laufen konnte“ erzählt Maria Carmela Marinelli Geschichten vom Anfang der Zeit, als der Rabe noch nicht laufen konnte und weiße Federn hatte, der Himmel noch niedrig und die Nacht in zwei Töpfen verborgen war.

Auch können Kinder sich ihr eigenes Papiertheater basteln. Wer gleich noch ein Theaterstück schreiben will, kann auch das gern tun. Ideen und Hilfe beim Bau gibt’s vom Kunstpädagogen Jochen Lehmann. Für süße Düfte und märchenhafte Leckereien sorgt der Waffelbäcker im Backhaus und wer nicht nur Kopf und Bauch verwöhnen, sondern auch etwas mit den Händen selbst gestalten möchte, kann am Märchen-Sonntag auch kleine Ledertaschen basteln.

14 Uhr lädt der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, Kinder ab fünf Jahren zu einem Frage- und Mitmach-Konzert an der Königin der Instrumente, der Orgel, ein. Bei diesem Konzert stehen nur die Orgelpfeifen still. Denn die Kinder sind dazu angehalten, viele Fragen beim Kinder-Orgelkonzert am Orgelpositiv im Rittersaal zu stellen.

In der Schlosskapelle spielt Matthias Grünert an der Silbermann-Orgel in der Schlosskapelle ab 15 sowie ab 16 Uhr.

Anmeldungen unter Telefon 03663/40 01 19 und per E-Mail an museum@schloss-burgk.de