Weltmusikband Sammant gibt Weihnachtskonzert auf Schloss Burgk

Burgk. Mit dem Konzertprojekt „Macht hoch die Tür“ knüpft Sammant an die Kultur des heimischen Adventsliedersingens an.

Am 4. Advent lädt das Museum Schloss Burgk zu einem Konzert mit der Weltmusikband „Sammant“ ein. Die Weimarer Band bringt ein Programm mit, in dem traditionelle Advents- und Weihnachtslieder bearbeitet und teilweise konzertartig vorgetragen sowie teilweise gemeinsam mit dem Publikum gesungen werden.

Auf einer Entdeckungsreise in die Welt der Weihnachtslieder webt Sammant Atmosphären aus Weltmusik, Pop, Elektro, Lounge und Jazz. Indische Tablas, die traditionelle Satzgesänge tragen, lebensfrohe Improvisationen, die lyrische Strophen und Refrains umarmen, und pulsierende Grooves lassen die alten Lieder in neuem Gewand erscheinen. Sammant spielt in der Besetzung Gesang (Anna Sophia Backhaus), Klarinette (Nils Alf), Klavier (Peter Lang), Kontrabass (Monika Herold) und Percussion (Kay Kalytta).

Mit dem Konzertprojekt „Macht hoch die Tür“ knüpft Sammant an die Kultur des heimischen Adventsliedersingens an, die in den letzten Jahrzehnten an Lebendigkeit verloren hat, und möchte zu deren Wiederbelebung beizutragen. Alte und neue Weihnachtslieder können hier erlebt werden. Das althochdeutsche Wort „samant“ diente als Vorlage für den Bandnamen. Es bedeutet so viel wie „alle zusammen“ oder „zusammenklingen“ und beschreibt am besten die Arbeitsweise der Band.

Der Eintritt zum Weihnachtskonzert beträgt 12 Euro und 8 Euro für Ermäßigungsberechtigte. Schüler haben freien Eintritt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 03663/40 01 19 oder E-Mail (museum@schloss-burgk.de).

Sonntag, 18. Dezember, ab 15 Uhr auf Schloss Burgk