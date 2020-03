Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer wagt, gewinnt

Was der FDP-Lokalpolitiker Felix Schaum zum Schleizer Krankenhaus an Vorschlägen hat, ist ziemlich klug. Seine Ideen haben im Kern nämlich einen ganz enormen Vorteil gegenüber den anderen bisher eingebrachten Vorschlägen. Die Investition ins Schleizer Krankenhaus basierend auf den lokalen und regionalen Besonderheiten in der Gesundheitsversorgung.

Alteingesessene Lokalpolitiker könnten nun kritisieren, dass dieser junge Mensch überbordende Vorschläge macht. Aber damit lägen sie falsch. Es ist gerade das Frische, was diese Vorschläge ausmachen. Felix Schaum hat über den Tellerrand geschaut, die Ideen, die zur Rettung des Zeitzer Krankenhauses entwickelt wurden aufgegriffen und weiter ausgefeilt. Er hat seinen persönlichen Vorteil benutzt, eben nicht zu den alteingesessen Lokalpolitikern zu gehören, die eher selten ein richtigen Blick über ihren Tellerrand wagen. Außerdem beweist Felix Schaum mit seinen Vorschlägen, dass auch ohne das Innehaben eines Mandats die politische Arbeit stetig fortzuführen ist. Da stellt sich mir automatisch die Frage, was eigentlich die parteilose Ex-SPD-Landtags-Direktkandidatin Christel Werner in Sachen Schleizer Krankenhaus so denkt oder getan hat.

Felix Schaum ist ein gutes Beispiel dafür, welchen Vorteil eine Verjüngung in der Politik bringt. Es ist sicherlich sinnvoll, sich den Namen dieses jungen Lokalpolitikers zu merken und ihn anzuhören.