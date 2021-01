Wichtige Vorhaben

Schon heute dürfen wir gespannt sein, wie die Bilanz aussehen wird, wenn wir in elf Monaten auf das Jahr 2021 zurückblicken. Momentan beschleicht manchen ja das Gefühl, als ob es außer Corona gar kein anderes Thema mehr gäbe und Arztpraxen, Supermärkte sowie Straßenwinterdienste die einzigen Hinweise auf die Existenz menschlichen Lebens seien. Das ist freilich nicht wirklich so. Und so saß man beispielsweise auch im Bad Lobensteiner Rathaus – oder im Büro daheim – seit Wochen mit rauchenden Köpfen, um einen Kommunalhaushalt für 2021 auf die Reihe zu bringen.

Wenn schon keine großen Gesprächsrunden am Tisch möglich sind, so gilt es um so mehr bei Telefon- und Videokonferenzen zu klären, wofür das Geld aus der Stadtkasse am besten verwendet werden soll.

Ein erster Blick auf den Entwurf zeigt, dass einige kritische Schwerpunkte in Angriff genommen werden könnten. Zum Beispiel das Bahnhofsgebäude als einer der größten Brocken. Gerade mit der Inbetriebnahme des neuen Busbahnhofes ist der jämmerliche Zustand der Immobilie noch deutlicher geworden. Das soll sich nun ändern und ein für den Kurort würdiger Ankunftsort entstehen. Dass alles vonstatten gehen kann, wie geplant, dafür sollte jeder fest Daumen drücken.