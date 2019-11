Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtiger Fingerzeig vom Straßenrand

Mit einem Lächeln quittierte der Schleizer Ordnungsamtsleiter gestern meine Feststellung, dass die Stadt doch zumindest vier solcher Speed Displays im Einsatz haben müsse. Das war zumindest mein Eindruck, wenn ich in den vergangenen Wochen und Monate hinterm Steuer mal in dessen Verantwortungsbereich unterwegs war. In Wahrheit sind es aber nur zwei, momentan wenigstens. Den Effekt von „Mehr“ erzielte man ganz einfach damit, dass man den Standort einer der Anlagen nach einem genauen Plan turnusmäßig wechselte. So gab es den „Wichtigen Fingerzeig vom Straßenrand“ für die Fahrzeugführer manchmal an Orten, wo man überhaupt nicht mit Smileys oder Sadlys – so heißt wohl die traurige/grimmige Variante – rechnete. Verkehrserziehung vor Ort eben, von der alle irgendwie profitieren. Einerseits die Kraftfahrer, denen „Fuß vom Gas“ hier noch ohne Konsequenzen in Form von Strafen oder gar Punkten in Erinnerung gerufen wird. Und andererseits für alle, die auch auf oder längs der Straße unterwegs sind mit mehr Sicherheit! Positiv finde ich zudem, dass es bei den Speed Displays Möglichkeiten gibt, gemessene Geschwindigkeiten neutral auszulesen, um sie hinterher solchen Gremien wie zum Beispiel der Verkehrswacht zur Auswertung zu übermitteln. Sozusagen als Grundlage für das frühe Erkennen von Unfallschwerpunkten und ein schnelles Reagieren aller weiterhin Beteiligten in Sachen Verkehrssicherheit.