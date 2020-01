Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Widerspruch aus Harra zu Einsatzverbot für Jugendliche

Ein Brief der Feuerwehr Unfallkasse Mitte ärgert zurzeit den Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Harra, Alex Neumüller. In dem Schreiben wird den Feuerwehren mitgeteilt, dass Angehörige der Jugendfeuerwehr nicht mehr an Einsätzen teilnehmen dürfen. „So schafft man es, die letzten engagierten, jungen Mitglieder erfolgreich zu vergraulen“, kommentierte Alex Neumüller das Schreiben der Unfallkasse.

Seinen Ärger machte Neumüller auch im sozialen Netzwerk Facebook Luft. Zu einer Veranstaltung des Thüringer Feuerwehrverbandes unter dem Titel „Alarm – Stirbt die Feuerwehr aus?“ äußerte er sich als Vorsitzender des Harraer Feuerwehrvereins zum Thema. Neumüller fragte, wie die Jugendlichen noch in der Feuerwehr gehalten werden sollen. „Gerade in ländlichen Regionen dürfte jeder Jugendfeuerwehr-Angehöriger inzwischen jeden Schlauch mit Vornamen kennen.“ Deshalb sei es wichtig, die Jugendfeuerwehr-Angehörigen unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes und außerhalb des Gefahrenbereichs bei Einsätzen wertvolle Erfahrungen sammeln zu lassen. Diskussion mit Feuerwehrverband bei Facebook Der Thüringer Feuerwehrverband antwortete Neumüller auf Facebook, dass die neue bundesweite Unfallverhütungsvorschrift bereits seit Januar 2019 in Kraft sei, aber „weitgehend unbekannt ist“. Weder die Feuerwehr Unfallkasse Mitte, noch der Thüringer Feuerwehrverband noch das Thüringer Innenministerium hätten an der Entscheidung der Unfallverhütungsvorschrift mitgewirkt. Dass Innenministerium und der Feuerwehrverband seien jedoch zu dem Schluss gekommen, „dass Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren als aktive Feuerwehrangehörige der Einsatzabteilung ausschließlich an Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen teilnehmen dürfen.“ So stehe es in den landesrechtlichen Bestimmungen. Zweifel an Eindeutigkeit der Gesetzeslage Für Neumüller sind aber gerade diese landesrechtlichen Bestimmungen im Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz in diesem Fall nicht eindeutig. Paragraf 14 verpflichtet die Mitglieder der Einsatzabteilung zur Diensterfüllung bei Einsätzen. Eine entsprechende mündliche Anfrage an die Landesregierung hat Volker Emde, CDU-Direkmandatträger aus Greiz, gestellt. Unter anderem, wie unter der neuen Unfallverhütungsvorschrift der Paragraf 14 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes betrachtet werden soll. Weiter fragt der Abgeordnete, ob die Landesregierung das Gesetz konkretisieren wolle, um Rechtssicherheit für Führungskräfte, Gemeinden und der Feuerwehrunfallkasse zu schaffen. Auch in welchem zeitlichen Rahmen das geschehen würde, wird gefragt. Eine Antwort auf diese Fragen wird es voraussichtlich noch diese Woche im Landtag geben.