Wie die Band „Swagger“ zu ihrem Namen kam

Drei Fragen an Andreas Thews von der Band „Swagger,“, die am Samstag auf dem Marktfest in Bad Lobenstein spielt.

1. „Swagger“ gestaltet das Hauptprogramm am Samstagabend zum Marktfest in Bad Lobenstein. Was bedeutet eigentlich der Band-Name?

Als es vor 28 Jahren im August 1995 zur Bandgründung kam, hatte jeder Namens-Vorschläge gemacht. Letztlich fanden wir den Titel eines Albums der Band „Gun“ recht witzig und haben uns Swagger genannt. Erst Jahre später erfuhren wir, dass „Swag“ in der Jugendsprache für coole, lässige Ausstrahlung steht. Das passte ja um so besser zu uns.

2. Woher kommen die Bandmitglieder und wie viele Auftritte werden durchschnittlich pro Jahr absolviert?

Alle Bandmitglieder kommen aus verschiedenen Ecken Thüringens. Wir haben um die 80 bis 100 Auftritte im Jahr, vorwiegend in Thüringen, aber auch über die Landesgrenze hinaus. Ende der 1990er Jahre gab’s sogar mal einen internationalen Gig. Bei einem Band-Urlaub in Schweden hatten wir spontan einen Auftritt. Vor Corona haben alle Bandmitglieder hauptberuflich als Musiker gearbeitet. Doch in der Pandemiezeit kam es nur zu sieben Auftritten, davon kann keiner leben. Dadurch hat jeder Alternativen gesucht und ist nun in dem jeweiligen Job geblieben.

3. Was gehört zum Repertoire von „Swagger“? Die Marktfest-Besucher kommen in der Regel aus allen Altersklassen.

Uns sagen die Veranstalter immer, dass sie erstaunt sind, wie wir für jede Altersgruppe etwas dabei haben. Wir sind immer auf dem aktuellsten Stand, orientieren uns an den Top Ten. Zum Repertoire gehören Rock, Pop, Schlager, Hip-Hop... – zudem gibt’s stets die passende Show.