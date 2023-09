Wie man im Kreistag in Schleiz bei der Satzungsänderung über eine fehlende Stimme stolperte

Schleiz. Beschlussvorlage zur Änderung der Hauptsatzung des Saale-Orla-Kreises scheitert

Dass die Beschlussvorlage zur Änderung der Hauptsatzung des Saale-Orla-Kreises scheitert, damit hatten vermutlich weder Landrat Thomas Fügmann (CDU) noch Justiziarin Amrei Schröder gerechnet. Stein des Anstosses war die in der Neufassung vorgesehene Videokonferenz als Möglichkeit für Sitzungen in Notlagen und die Regelung, dass der Landrat Grundstücksgeschäfte im Wert von bis zu 50.000 Euro ohne Abstimmung mit dem Kreistag regeln könne. „Ich beantrage, dass alle Grundstücksgeschäfte ab 1000 Euro mit den Kreistagsmitgliedern abgestimmt werden. In der Vergangenheit hat sich das mehrfach als sinnvoll bewiesen und kommt auch nicht oft vor“, warf der Tannaer Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) ein. Dem wurde allerdings nicht zugestimmt. Allerdings fand auch der Antrag der AfD-Fraktion keine Zustimmung. „Wir lehnen jegliche Vorbereitung von Ausgangssperren ab und bei anderen Katastrophen wie beispielsweise einem Blackout gibt es sowieso kein Netz mehr“, argumentiert Uwe Thrum (AfD) gegen die Möglichkeit von Onlinekonferenzen, die auch Mehrkosten und Mehraufwand bedeuteten. Nach Ablehnung beider Anträge stimmten 20 Kreistagsmitglieder für die Satzungsänderung und 13 dagegen. Der Satz des Landrates, dass das damit beschlossen sei, verstummte schnell. Allam Hanna (CDU) warf ein, dass bei Satzungsänderungen eine qualifizierte Mehrheit notwendig sei. Nach Prüfung durch die Justiziarin war schnell klar, dass 21 Ja-Stimmen notwendig gewesen wären, um die Neuheiten in die Hauptsatzung aufzunehmen. So konnte nur noch festgestellt werden, dass auch die eingebrachten Änderungen zu Bekanntmachungen im Internet und zur Stärkung des Jugendparlaments damit auch hinfällig sind.