Wiederbelebung bei Herzversagen geübt

Die Stadtgärtnerei Schleiz hat nun einen automatischen Defibrillator. Auf einer speziellen Erste-Hilfe-Schulung am Montagabend im Zentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Schleiz, wurden neun in der Stadtgärtnerei arbeitende Menschen von Hartmut Jacobi im Umgang mit dem Gerät geschult.

„Einem Herzstillstand geht zwischen 80 und 85 Prozent immer ein Kammerflimmern voraus. Dieses Kammerflimmern können wir mit der Herz-Lungen-Massage nicht abstellen, dafür braucht es einen Defibrillator“ erklärte Hartmut Jacobi. Die Stadtgärtnerei Schleiz hat einen Automatischen externen Defibrillator angeschafft. Das Gerät ist für den Benutzer sehr einfach zu handhaben. Wird es aufgeklappt, werden alle Schritte für eine Wiederbelebung durch eine Sprachansage vorgegeben. Zudem verdeutlichen zusätzlich Piktogramme, wo die Klebe-Elektroden auf den Körper des Patienten angebracht werden müssen. Das Gerät warnt per Sprachansage, bevor es den Stromstoß abgibt. Danach leitet es die Herz-Lungen-Wiederbelebung an. Zum abgespielten Takt muss das Brustbein eines erwachsenen Patienten 30 Mal gut sechs Zentimeter tief eingedrückt werden. Danach erfolgen zwei Beatmungen und wiederum die Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis das Gerät zum nächsten Schock ansetzt, sollte die Wiederbelebung erfolglos gewesen sein.

„Wir wollen dieses Jahr so viele Institutionen und Unternehmen erreichen, wie möglich“, erklärte Hartmut Jacobi. Diese sollten sich ein Beispiel an der Stadtgärtnerei nehmen, die sich diesen Defibrillator angeschafft hat. Mit so einem Gerät könnten viel Leben bei einem Herzversagen gerettet werden.