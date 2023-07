Wiener Glasharmonika-Duo spielt auf Schloss Burgk

Burgk. Musik auf seltenen Instrumenten ist demnächst in Burgk zu erleben. Museumsverwaltung empfiehlt, Karten telefonisch vorzubestellen.

Am 29. Juli um 18 Uhr findet auf Schloss Burgk ein außergewöhnliches Konzert statt, das sonst nur in bekannten Konzertsälen großer Städte erlebbar ist. Das Wiener Glasharmonika-Duo gastiert im Rittersaal.

Ob in der Royal Albert Hall London, bei den Salzburger Festspielen, im Konzerthaus Berlin, in der Elbphilharmonie Hamburg, in der Suntory Hall in Tokyo oder im Kennedy Center Washington, die melodische Kunst des Glasharmonika Duos aus Wien begeistert, fasziniert, berührt. Seit 30 Jahren bietet das Wiener Glasharmonika-Duo seinem Publikum eine Symbiose von poetisch-virtuoser Kammermusik und meditativen Klangwelten ungeahnter Intensität. Bereits 1996 zum ersten Mal mit einem Konzert zu Gast im thüringischen Burgk und inzwischen in allen namhaften Konzertsälen der Welt unterwegs, freut sich das Duo auf ein Wiedersehen mit dem Publikum in Thüringen.

Die Geschichte der Glasharmonika beginnt um 1760 in London. Benjamin Franklin erfindet dieses magische Instrument. Seine „neue Gläser Maschine“ wird in allen Konzertsälen Europas euphorisch gefeiert und ist aus der europäischen Musikkultur nicht mehr wegzudenken. Mozart erweist der Glasharmonika mit seinem letzten kammermusikalischen Werk seine Referenz, Haydn, Salieri und viele mehr komponieren für dieses Instrument. Um 1850 neigt sich die glanzvolle Ära der Glasharmonika allmählich dem Ende zu. Im 21. Jahrhundert angekommen darf die Glasharmonika wieder glänzen und die Renaissance der Glasharmonika ist eng mit dem künstlerischen Werdegang des Wiener Glasharmonika Duos – Christa und Gerald Schönfeldinger – verbunden.

Es herrscht eine geheimnisvolle und nahezu weltferne Stimmung, wenn die zwei der weltweit führenden Interpreten auf Glasharmonika und Verrophon ihren außergewöhnlichen Instrumenten in glänzender Perfektion die zerbrechlichen gläsernen Töne entlocken. Glasharmonika ist klingendes Glas in Schalen, und Verrophon ist klingendes Glas in Röhren.

Kartenvorbestellungen sind telefonisch unter 03663 400119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de möglich. Karten: Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder und Schüler frei.