So sieht der Siegerentwurf der beiden Büros Ludloff Ludloff Architekten GmbH und Schönherr Landschaftsarchitekten PartGmbB für den Um- und Neubau des Seesport- und Erlebnispädagogische Zentrums (SEZ) in Kloster bei Saalburg aus.

Saalburg-Kloster. Das Seesport- und Erlebnispädagogische Zentrum Kloster in Saalburg-Ebersdorf soll ab Herbst erweitert und aufgewertet werden.

Windmühlenartige Erweiterungsbauten am Bootshaus in Kloster geplant

Der Landessportbund Thüringen plant eine Aufwertung des Seesport- und Erlebnispädagogischen Zentrums Kloster (SEZ) in Saalburg-Ebersdorf, wo seit vielen Jahren Erholungs- und Bildungsveranstaltungen für Jugendgruppen stattfinden. Noch in diesem Jahr könnten erste Baumaßnahmen beginnen, hieß es am Dienstag zur Jahresonlinepressekonferenz der Internationalen Bauausstellung Thüringen GmbH (IBA).