Wo Rosen blühen, wird in Gefell gerne gefeiert

Gefell. Am Wochenende findet das 41. Park - und Rosenfest in Gefell statt.

Tradition wird am Wochenende in Gefell fortgesetzt, wenn das Park - und Rosenfest gefeiert wird. Am Freitagabend (21. Juli) findet um 19 Uhr die Festeröffnung statt. Nach den geplanten Redebeiträgen und dem Fassbieranstich zu dem auch Ehrengäste geladen sind, soll der Abend mit Live-Musik sowie natürlich Getränken und Speisen ausklingen.

Kindernachmittag am Samstag

Der Samstag startet mit dem Kindernachmittag von 14 bis 17 Uhr. Basteln, zocken, Sport und Schminken sind geplant und für genügend Eis, Limonade und Popcorn ist gesorgt. Am Abend gibt es Musik mit der Band „Bross4you“ und an der Cocktailbar legt ein DJ auf.

Frühschoppen und Festumzug

Bereits um 9 Uhr findet der Park-Gottesdienst am Sonntag statt, dem sich ab 10 Uhr ein bayerischer Frühschoppen anschließt. Nach dem Festumzug mit vielen Menschen und Fahrzeugen durch die Stadt ab 14 Uhr spielt im Anschluss „Mercedes Paulus“ und verkürzt die Zeit bis zum Abschlussfeuerwerk um 21.30 Uhr.

Das ganze Wochenende besteht die Möglichkeit, Lose für die Tombola zu kaufen. Die Verlosung der Preise findet am Sonntagnachmittag im Park statt

Auch das Rosenpaar ist dabei

Beim Festumzug wird natürlich auch das langjährige Rosenpaar zu sehen sein. Berenice Köpper und Christian Damm regieren in diesem Amt schon seit vielen Jahren mit großer Freude. Berenice Köpper lebt mit ihrer Familie in Gefell und Christian Damm wohnt im Michaelisstift in Gefell.

„Uns ist es wichtig auch Menschen mit Handicap in unser Fest zu integrieren“, sagt Gard Schneider, Vorsitzender des Kulturvereins.

www.stadt-gefell.de