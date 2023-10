Wochenendtipps Saale-Orla-Kreis: Von Gartenkunst bis zu Markttreiben

Die Parkführer vom „Schlossparkverein Ebersdorf“ laden für Sonntag zu einer Herbstführung durch den Schlosspark Ebersdorf ein. Start ist um 14 Uhr am Parkplatz Orangerie. Interessierte erfahren dann Historisches zum Fürstenhaus Reuß und erleben den Herbst in all seinen Farben. Die Führung dauert rund zwei Stunden und ist kostenlos.

Diese Veranstaltungen stehen am Wochenende im Saale-Orla-Kreis an.

1. Bücherflohmarkt in Schleiz

Zum traditionellen Herbst-Bücherflohmarkt lädt die Stadtbibliothek Schleiz für Samstag alle Bücherliebhaber ein. Von 9 bis 15 Uhr haben Menschen jeden Alters die Gelegenheit, zu stöbern und Schnäppchen zu ergattern. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Kinderbibliothek zugute.

2. Gartenkunst in Neustadt an der Orla

Stefan Dornheim ist als Referent beim 54. Historischen Vortragsabend des „Fördervereins für Stadtgeschichte e.V.“ Neustadt an der Orla zu Gast. Im Vortrag am Freitag um 19.30 Uhr im Augustiner-Saal am Puschkinplatz 10 in Neustadt an der Orla wird anhand von Überlieferung aus Archivquellen am Beispiel Oppurgs ein Blick auf die Entwicklung der Gartenkultur mitteldeutscher ländlicher Adelssitze im 18. und 19. Jahrhundert geworfen.

3. Herbstmarkt am Schloss in Harra

Im Schloss in Harra wird für Sonntag zu einem Herbstmarkt eingeladen. Das Markttreiben beginnt um 10 Uhr. Verschiedene Händler bieten ihre Waren zum Thema „Herbst“ an. Dazu wird Wildgulasch, Kaffee und Kuchen sowie Getränke und vieles mehr an Gaumenschmaus geboten.

4. Vortrag über Kindheit in der DDR in Pößneck

Unter dem Titel „Die Weggesperrten: Umerziehung in der DDR – Schicksale von Kindern und Jugendlichen“ wird am Freitag, von 18 bis 20 Uhr, in der Stadtbibliothek Pößneck eine Lesung mit der Autorin Grit Poppe veranstaltet. Sie berichtet über das schwierige Leben von Kindern und Jugendlichen, in das massiv von dem Regime der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands eingegriffen wurde. Im Anschluss an die Lesung folgt ab 20 Uhr ein DEFA-Kurzfilmabend mit Diskussionsrunde.

5. Herbstführung im Schlosspark Ebersdorf

Die Parkführer vom „Schlossparkverein Ebersdorf“ laden für Sonntag zu einer Herbstführung durch den Schlosspark Ebersdorf ein. Start ist um 14 Uhr am Parkplatz Orangerie. Interessierte erfahren dann Historisches zum Fürstenhaus Reuß und erleben den Herbst in all seinen Farben. Die Führung dauert rund zwei Stunden und ist kostenlos.