Wohngruppe bezieht neues Domizil in Schleiz

Schleiz. Die Wohngruppe für hör- und sprachgeschädigte Menschen ist von Seubtendorf in Neubau in der Schleizer Pfitzigstraße umgezogen.

Das Kinder- und Jugendwohnheim des Herbert-Feuchte-Stiftungsverbundes in Schleiz hat Grund zum Feiern gehabt. Die Mitarbeiter und Bewohner der neuen Wohngruppe Pfitzigstraße wurden „zusammen getrommelt“ und gingen gemeinsam von der Fröbelstraße in die Pfitzigstraße, um symbolisch ein Band am Eingang des neuen Domizils zu zerschneiden und Luftballons mit Wünschen in den Himmel steigen zu lassen.