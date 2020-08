Wohngruppe Seubtendorf zieht diese Woche nach Schleiz um

Schleiz. Kurz vor dem Abschluss stehen die Bauarbeiten am Ersatzneubau für hör- und sprachgeschädigte Menschen, der in Schleiz errichtet wird.

Kurz vor dem Abschluss stehen die Bauarbeiten am Ersatzneubau für hör- und sprachgeschädigte Menschen der bisherigen Wohngruppe Seubtendorf, den der Herbert-Feuchte-Stiftungsverbund in Schleiz errichten lässt. Bereits in dieser Woche soll der Umzug in das neue Domizil in der Pfitzigstraße starten.