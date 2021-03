Wolfgang Kleindienst als Ausschussvorsitzender abberufen

Schleiz/Pößneck. Die Mehrheit der Jugendhilfeausschussmitglieder des Saale-Orla-Kreises stimmt für die Abberufung ihres Vorsitzenden, weil ihm durch die Teilnahme an einer untersagten Demonstration die Vorbildwirkung fehle

Wolfgang Kleindienst (UBV) ist von seiner Funktion des Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses des Saale-Orla-Kreises abberufen worden. Dem Antrag von drei Mitgliedern des Kreisjugendrings stimmten auf der öffentlichen Ausschusssitzung am Mittwochnachmittag in der Wisentahalle Schleiz sechs der neun Ausschussmitglieder zu. Die Abstimmung fand auf Antrag von Klaus Möller (Linke) geheim statt. Die Wahl eines neuen Ausschussvorsitzenden soll in der nächsten Sitzung erfolgen.