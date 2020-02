Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Wort und Sprache

Das Wort und die Sprache. Das verbindet die Museen und Einrichtungen im Saale-Orla-Kreis, hat Sabine Schemmrich, Leiterin des Museums auf Schloss Burgk festgestellt. Als Beispiele nennt sie Duden in Schleiz, die Künstlerbücher- und Exlibris-Sammlung auf Schloss Burgk, den Buchdruck bei GGP media in Pößneck, die Museumsdruckerei in Neustadt, die Literaturtage auf Burg Ranis und das Andenken an den Sprachforscher Hans Conon von der Gabelentz im Lemnitzer Schloss.

Das Wort und die Sprache bietet bei Ausstellungen und bei der Forschung Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Auch für Kinder und Jugendliche wird dieser Ansatz gute Möglichkeiten bieten, wie Kulturagentenprojekte auf Schloss Burgk zeigen. Im Duden-Museum im Rutheneum zu Schleiz sollen Schüler mit Schiefertafeln an die Zeit erinnert werden, als Dr. Konrad Duden Direktor des Schleizer Gymnasiums war. Schüler und andere Besucher sollen via QR-Codes Informationen zu Wort und Sprache abrufen, die sie auch zuhause im Internet erleben können. Für die ehrenamtlich agierende Arbeitsgruppe namens dudenker ist die vom Museum Schloss Burgk getätigte Dauerleihgabe des Duden-Archivs ein Glücksfall. Die Gruppe kann nicht nur Lücken im eigenen Duden-Bestand schließen, sondern auch nach Stücken suchen, die die Sammlung ihres Museums im Sinne der Forschung und der Besucher erweitern. Mit etwas Glück für die dudenker ist die Übergabe auch ein Anlass für Schenkungen oder weitere Leihgaben.