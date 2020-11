Wort zum Sonntag: Gottes Denken hat Tiefgang

Tiefgang – das ist beim Schiff die Entfernung vom Wasserspiegel bis zum Kiel. Länge und Breite eines Schiffes können genau angegeben werden. Der Tiefgang dagegen hängt vom Beladungszustand und dem Salzgehalt des Wassers ab. Ein Schiff mit großem Tiefgang transportiert viel und liegt ruhiger im Wasser.

Wie kommen mir diese „technischen Weisheiten“ in den Sinn? An diesem Sonntag ist ja der Volkstrauertag. Ich kenne Menschen, die tief traurig sind – weil sie an liebe Angehörige und Freunde denken. An Menschen, die nicht mehr bei uns sind. Tiefe Trauer – ihr dürfen wir an diesem Wochenende eine gute Form geben.

Trauer mit Tiefgang – so wie es denen, um die wir trauern, angemessen ist. Vielleicht mit einem Gang zum Friedhof. Vielleicht, indem wir eine Kerze anzünden. Indem wir im alten Fotoalbum blättern. Ihr Lieblingslied hören. Oder jemanden anrufen, mit dem wir reden können.

Und ich lese einen Bibelspruch für diesen heutigen Tag. Da wird im Psalm 92 Vers 6 gesagt, dass auch Gottes Gedanken sehr tief sind. Das meint: Wir verstehen nicht: Warum musste es so geschehen? Warum gibt es schmerzliche Abschiede vor der Zeit?

Und doch kommt in diesem alten Gebet des Volkes Israel auch ein tiefer Glaube zum Ausdruck: Gottes Gedanken sind tragfähig. Tiefgründig beziehen sie das mit ein, was uns unverständlich und noch verborgen ist.

Wir dürfen sehen: Jesus Christus hat selbst die Tiefen des Todes und der Trauer erlebt. Er hat sich nicht davor gedrückt, tief in die Dunkelheiten dieser Welt und unseres Lebens einzutauchen. Er hat sie erlitten, damit er auch in unseren Tiefen uns nahe sein kann. Er versteht mich im Leid.

Dies kann mein Leben tragfähig machen. Denn nicht jeder Wind und jede unerwartete Welle wird mein Leben umwerfen, zum Kentern bringen. Und indem ich ihm zuhöre, kann ich vielleicht auch die Trauer eines Freundes mit tragen.

Ich wünsche Ihnen – in aller Trauer – eine gute und besinnliche Zeit!