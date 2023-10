Wort zum Sonntag: Warum Jesus das All-Heilmittel ist

Christian Colditz Pfarrer in Tanna, über die Welt in der Krise und wie das Vertrauen auf Gott helfen kann.

Unsere Welt wird zunehmend chaotischer: Ukrainekrieg, Umweltkatastrophen, Klimawandel sind nur einige der Meldungen, die auf uns einstürzen. Dabei wollen wir alle nur das Eine: in Frieden und ohne Not leben. Aber vielen Menschen auf der Welt ist das nicht vergönnt, sie leiden Not weil die reichen Industrienationen sie ausbeuten.

Zu diesen Reichen gehören auch wir und gleichzeitig gehören viele von uns immer häufiger zu den Armen im Land. Unsere Politiker erscheinen oft ratlos, sie regieren nicht mehr, sondern reagieren nur noch. Aber wenn sie die Welt schon nicht einmal mehr verstehen, wie sollen sich dann die Dinge zum Guten wenden? Und bedrängend wird diese Frage, wenn sie mich betrifft: meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Familie, mein Leben.

In der Bibel wendet sich der Prophet Jeremia in einer ähnlichen Krise an Gott: Heile du mich, Herr so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. (Jeremia 17,14) Viele haben das Vertrauen in die Institutionen verloren. Auch Jeremia hatte alles verloren, der König ließ ihn für seine Prophezeiungen sogar in einen Brunnen werfen. Doch am Ende behielt er recht, mit seinen Voraussagen und mit seinem Vertrauen auf Gott. Ein Diener zog Jeremia an Lumpen aus dem Brunnen.

Manchmal erscheinen uns die Rettungsseile, die Gott aus zuwirft, auch wie Lumpen aber sie führen zum Ziel. Manchmal sehen wir den großen Zusammenhang zwischen unserem Vertrauen auf Gott und der Rettung für die ganze Welt nicht und doch ist er da. Jesus Christus möchte uns aus Krankheit und Schuld retten und er will und kann die Welt aus ihrer Krise aus Schuld und Tod retten. Er ist das Heilmittel für das ganze All, das All-Heilmittel.