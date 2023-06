Worüber Ministerpräsident Bodo Ramelow mit Vereinsmitgliedern im Rittergut Knau diskutiert

Neustadt-Knau. Auf seiner Sommertour macht Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Rittergut Knau Station. Dort hat der Förderverein neue Projekte im Blick.

Eine Premiere hielt die zweite Station seiner Sommertour für den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) bereit. Denn erstmals besuchte der Thüringer Regierungschef in dieser Funktion am Montag das Rittergut Knau. Dort begrüßte Stephan Umbach, der Vorsitzende des Förderkreises Rittergut Knau, den prominenten Gast. Dieser habe sich während seines Aufenthalts „sehr interessiert und auch beeindruckt“ gezeigt angesichts der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort, berichtete Umbach später.

Kern des Besuchs war eine Gesprächsrunde mit Vereinsmitgliedern und Vertretern der Stadt und des Landkreises, darunter Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt). In dieser betonte Ramelow die grundsätzliche Unterstützung des Landes für weitere Sanierungen an dem historischen Ensemble. Besonders das Dach des Renaissanceschlosses genieße aktuell „eine hohe Priorität“, erklärte Umbach. Kurzfristige Ergebnisse erwarte er aber nicht. Denn: „Deutlich wurde auch, dass die Suche nach geeigneten Förderprogrammen eine schwierige Aufgabe bleibt.“

„Lockerer Austausch“ lässt auch Platz für Anekdoten

Ramelow sprach in diesem Zusammenhang unter anderem von den „schwierigen Situationen“ in Reinhardsbrunn, Hummelshain und Unterwellenborn. Mit Blick auf Knau lobte er vor allem die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Förderverein. Sie biete gute Voraussetzungen für weitere Erfolge. Vor Ort hatte sich Ramelow zuvor selbst ein Bild von dem Rittergut gemacht. So führte ein gemeinsamer Rundgang die 25 Personen starke Delegation, inklusive zehn Vereinsmitgliedern, zum Beispiel in den mittelalterlichen Wohnturm sowie in die Festsäle des Herrenhauses und des Alten Schlosses.

Insgesamt sei es „ein lockerer Austausch“ gewesen, sagte Stephan Umbach. Und auch die eine oder andere Anekdote habe man zum Besten geben können. Im Renaissancefestsaal, wo am Abend zuvor noch das Benefizkonzert mit „Barock mal vier“ stattgefunden hatte, gab es auch eine Präsentation der Bauhaus-Universität Weimar. Sie präsentierte, wie das Schlossensemble historisch gewachsen ist. Dies wiederum lieferte die perfekte Vorlage für die anschließenden Diskussionen, die Stephan Umbach als durchaus „gewinnbringend“ einschätzte. Zudem freute sich der Förderkreis-Vorsitzende, dass Ramelow dieses Jahr Vereine und Ehrenamtler in den Mittelpunkt seiner 35 Stationen umfassenden Sommertour stellt.