Wotufa verschiebt Konzerte: „Junimond“ spielt am Freitag, „Wenzel“ erst 2021

Wie der Veranstalter mitteilt, werde das geplante Konzert mit „Wenzel & Band“ am Freitag, auf den 23. April 2021 verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, heißt es.

Am Freitag gibt es dennoch ein Konzert auf dem überdachten Parkplatz. „Junimond – Songs von Ton Steine Scherben und Rio Reiser“ spielt nun nicht wie geplant am Samstag, sondern am Freitag. Samstag tritt dann die Folkrockband „Shawue“ auf.

Wegen der Änderungen, verfallen alle Anmeldungen. Es wird gebeten sich per Mail wotufa@aol.com oder telefonisch unter 03663/404011 anzumelden. Einlass ist ab 19 Uhr.