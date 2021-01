Wunderkerze löst Brand in Schleizer Wohnung aus

Schleiz. Das neue Jahr war erst acht Minuten jung, da wurden die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Schleiz zu einem Wohnungsbrand in einem Haus am Löhmaer Weg in Schleiz alarmiert. Insgesamt vier Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften sowie Polizei und Rettungswagen eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Dort angekommen konnte für den Großteil der Einsatzkräfte Entwarnung gegeben werden. In der betreffenden Wohnung war lediglich ein Stuhl entflammt. Das Feuer soll durch eine auf dem Balkon kurzzeitig unbeaufsichtig abgebrannte Wunderkerze entstanden sein, die durch einen Windstoß in die Wohnräume geweht wurde und dort den Stuhl entzündete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen am Stuhl bereits erstickt worden. Die Feuerwehr entfernte daraufhin den Stuhl aus der Wohnung und löschte verbliebene Glut ab.