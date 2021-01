Wurzbach: Wahl eines neuen Beigeordneten hat Zeit

Wurzbach. Der überraschende Tod Wolfgang Bauers hat eine große Lücke hinterlassen. Am 21. Dezember verstarb der Wurzbacher, der sich wie kaum ein anderer für das Wohl der Stadt eingesetzt hat. Er war nicht nur Präsident der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold und Leiter der Wurzbacher Regelschule, sondern auch 1. ehrenamtlicher Beigeordneter des Bürgermeisters. Dieses Amt hatte er seit 2004 inne.

Wann der Posten neu besetzt wird, steht noch nicht fest. Dies erklärte am Montag Wurzbachs Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU). Der Stadtrat wählt den Wurzbacher Stadtrat, so ist es in der Hauptsatzung festgelegt. Die nächste Sitzung ist für Mittwoch, 3. Februar, geplant. „Aber ob da schon eine Wahl stattfinden wird, ist noch nicht klar“, so Jan Schübel.

Zu tief sitzt noch der Schock über den plötzlichen Tod Wolfgang Bauers. Es werde sicherlich bald wieder einen 1. Beigeordneten geben, aber es bestehe noch kein Zeitdruck für eine Wahl. Zumal der Termin für die nächste Stadtratssitzung noch nicht in Stein gemeißelt sei. Durch Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie könnte die Stadtratssitzung auch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.