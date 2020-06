Marcel Zink legt Sabine Meyer aus Schleiz, die zum 125. Mal Blut spendete, ein Blutstauband an. Insgesamt 152 Blutspender, darunter acht Erstspender, nutzten das Angebot des DRK-Blutspendedienstes in der Schleizer Wisentahalle in Coronazeiten.