Zahlreiche Unfälle wegen Schneeglätte im Saale-Orla-Kreis

Remtendorf/Gräfenwarth. Auf den Straßen im gesamten Saale-Orla-Kreis ist es am Dienstag zu zahlreichen Unfällen gekommen. Unter anderem verunglückte dabei auch ein Feuerwehrmann aus dem Süden des Landkreises in Remptendorf, als dieser wegen einer Alarmierung auf dem Weg zu seinem Feuerwehrgerätehaus war. Der 26-jährige wurde dabei leicht verletzt, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hingegen sah sich am Montag noch nicht in der Lage, einen Überblick über das Unfallgeschehen im Saale-Orla-Kreis zu geben. Es wurde lediglich bestätigt, dass es zahlreiche Unfälle gegeben hat.

Auch über einen Unfall unter starkem Alkoholeinfluss am Dienstagmittag in Gräfenwarth vermochte die Polizeiinspektion Saale-Orla noch keine genauen Angaben zu machen. Nach Informationen dieser Zeitung kollidierte der Fahrer eines Volvos mit Geraer Kennzeichen nahe des Feuerlöschteiches mit einem Lastwagen und versuchte danach, mit seinem Fahrzeug zu entkommen. Aufgrund der massiven Beschädigungen des Volvos kam dieser jedoch nicht weit. Die Freiwillige Feuerwehr Schleiz wurde alarmiert, um ausgelaufenen Betriebsstoffe des beschädigten Volvos sowie Trümmerteile des Fahrzeugs zu beseitigen. On