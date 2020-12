Zahnärztliche Versorgung in Ebersdorf gewährleistet

Der Zufall und viel Spontanität haben dazu geführt, dass die Ebersdorfer Zahnarztpraxis nun doch nicht geschlossen wird. Eigentlich sollten mit dem Ruhestand der Zahnärztin Astrid Volkmann-Schmidt die Lichter in der Behandlungsräumen endgültig ausgehen. Doch dann entschieden zwei Blankensteiner Kollegen, die Praxis zu übernehmen.

Rund 30 Jahre lang leitete die promovierte Zahnärztin Astrid Volkmann-Schmidt ihre Praxis an der Krankenhausstraße in Ebersdorf. Am 1. Januar 2021 beginnt ihr Ruhestand. Ihr zwei Arzthelferinnen sahen sich bereits nach einer neuen Stelle um und viele Patienten fragten sich, zu welchem Arzt sie zukünftig gehen könnten.

Zeitungsanzeige sichert Fortbestand

Als kleine Danksagung schaltete Astrid Volkmann-Schmidt vor einigen Wochen eine Anzeige in der Ostthüringer Zeitung. Genau die stach Christoph Dietel und seinem Sohn Volker ins Auge. Beide betreiben in einer Berufsausübungsgemeinschaft eine Zahnarztpraxis in Blankenstein in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig.

„Wir sind derzeit nicht voll ausgelastet“, sagt Christoph Dietel. Zumal während der Corona-Pandemie viele Patienten ihre Termine absagen. Daher beschlossen Vater und Sohn spontan, die Ebersdorfer Praxis als Zweigstelle mitsamt der zwei Angestellten zu übernehmen. Kaum war der Beschluss gefasst, ging alles sehr schnell. Wie es der Zufall so wollte, tagte der Vorstand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung noch im Dezember, so dass schnell grünes Licht für das Vorhaben gegeben werden konnte.

Erleichterung bei den Patienten

Zwar müssen noch viele Formalitäten erledigt werden, aber Astrid Volkmann-Schmidt ist die Erleichterung deutlich anzusehen, dass die Versorgung in Ebersdorf und Umgebung weiterhin gewährleistet wird. Dies teilt sie auch mit vielen ihrer Patienten, wie sie erklärt. „Sie freuen sich, dass es nun doch weitergeht“, sagt die Zahnärztin. Und dass sie keine langen Wege bis zu einem anderen Zahnarzt in Kauf nehmen müssen. „Hinzu kommt, dass die Patienten die Praxis und das Personal bereits gut kennen“, fügt Astrid Volkmann-Schmidt hinzu. Dafür wird sie in den vergangenen Tagen mit Fragen zu dem neuen Zahnarzt gelöchert.

Angedacht ist, dass der 33-jährige Volker Dietel die Ebersdorfer Zweigstelle übernehmen wird. Aber auch sein Vater Christoph wird sich bei Bedarf um Patienten kümmern. Zudem bietet auch Astrid Volkmann-Schmidt ihre Hilfe an: „Ich bin zwar im Ruhestand, aber ich habe schon abgesprochen, dass ich ab und zu vorbeischaue.“ Auch als Urlaubsvertretung könne sie ab und zu einspringen.

Zunächst muss sich aber das neue Team zusammenraufen. Die Planung der neuen Öffnungszeiten steht ebenso aus wie andere Formalitäten. Zwecks Terminvereinbarung ist die Ebersdorfer Zahnarztpraxis aber weiterhin unter der gewohnten Telefonnummer 036651/87103 zu erreichen.