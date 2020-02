Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Projekte für Leader-Förderung im Landkreis ausgewählt

Insgesamt zehn Projekte hat die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla für eine entsprechende Förderung ausgewählt - das teilte Sören Kube vom Regionalmanagement am Mittwoch mit.

Ende November 2019 hatte man zur Einreichung von Förderanträgen aufgerufen. Dem ersten Aufruf folgten 22 private und kommunale Antragsteller. In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand der Aktionsgruppe nun alle abstimmungsreifen Anträge votiert. Bei der Zusammenkunft im Hotel „Am Schlossberg“ in Ziegenrück hatten die Antragsteller Gelegenheit, ihre Vorhaben vorzustellen - im Anschluss wurden die Anträge diskutiert sowie durch Vorstand und Fachbeirat der Aktionsgruppe bewertet und votiert. Die Projekte haben ein Fördervolumen von 580.000 Euro. „Die Umsetzung der Vorhaben ist von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln abhängig. Es ist jedoch nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass das Fördermittelbudget der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla für die Umsetzung aller Vorhaben ausreichen wird“, schrieb Sören Kube weiter.

Zu den Details: Die Erlebnispark Märchenwald Saalburg GmbH, seit 2019 neuer Besitzer des Märchenwaldes, plant in den kommenden Jahren größere Investitionen, um die Ausstrahlung, Nachhaltigkeit und regionale Einbindung des Märchenwaldes zu erhöhen.

Das Kunsthaus Müller in Wurzbach plant die Schaffung von zwei Atelierwohnungen, um das eigene Kursangebot mit einem Übernachtungsangebot zu verbinden. Kunst, Kultur und Tourismus verbinden sich auch bei dem Vorhaben der Villa Novalis Akademie in Hirschberg, die in der oberen Etage mehrere Räume als Ferienzimmer und Übungsräume herrichten will.

Das Ehepaar Schumann aus Pößneck will das ehemalige Burgcafé in Ranis zum Landhauscafé Ilse mit Ferienwohnungen entwickeln. Hier steht bereits der Rohbau, durch die Förderung sollen nun der Innenausbau und Ausstattung unterstützt werden. Den Ausbau einer Scheune zur Scheunenloft plant Familie Jäschner in Lückenmühle.

Der Förderverein Wisentatalbahn e. V. benötigt zur dauerhaften Erhaltung und Ertüchtigung der Bahnstrecke Mühltroff - Schleiz Gleisbaugeräten und Werkzeuge. In Ebersdorf soll die Kirchgemeinde Unterstützung für die Schaffung eines Familien- und Gemeindezentrums im Elisenstift erhalten. Die Stadt Pößneck will ein profiliertes Übernachtungsangebot mit der Ausstattung der „Tessenow-Wohnung“ als Ferienwohnung in der Neustädter Straße in Pößneck schaffen.

In Hirschberg benötigt der Verein Freunde Schloss Hirschberg Fördermittel für die Ausstattung eines Veranstaltungssaals und im Rahmen der Förderung von Photovoltaikanlagen erhält Uwe Filor aus Alsmannsdorf Fördermittel für eine netzunabhängige Photovoltaik-Anlage zum Eigenverbrauch mit Batterie- und Wärmespeicher. Die Umsetzungen werden in den Jahr 2020 und 2021erfolgen.

Bis zum 31. März 2020 besteht erneut die Möglichkeit, Anträge für eine Förderung in den Jahren 2020 bis 2022 zu stellen. Alexander Pilling und Sören Kube vom Regionalmanagement Saale-Orla stehen als Ansprechpartner für Projektideen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Interessierte auch unter www.leader-sok.de.