Zehnjähriges Mädchen in Schleiz angefahren

Ein Kind ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Schleiz von einem Auto erfasst worden. Polizei, Rettungswagen und Notarzt eilten zur Unfallstelle an die Geraer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort wollte das zehnjährige Mädchen auf Höhe der Quergasse die Straßenseite wechseln, als es von dem Auto erfasst wurde. Der Passat kam aus Richtung Oettersdorf und war auf dem Weg in die Stadtmitte als das Kind aus Richtung des Supermarktes auf die Straße trat. Das Mädchen wurde dabei von dem Auto des 59-jährigen Mannes erfasst. Polizei, Rettungswagen und Notarzt wurden alarmiert und fuhren zur Unfallstelle. Vor Ort wurde das Mädchen vom Notarzt im Krankenwagen behandelt. „Das Kind war ansprechbar und die Mutter wurde zur Unfallstelle gerufen“, teilt die Polizeiinspektion Saale-Orla mit. Augenscheinlich wurde das Mädchen nur leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in das Schleizer Krankenhaus gefahren. Die Unfallursache wird aktuell von der Polizei noch ermittelt.