Zehnter Kunsthandwerkermarkt in Bad Lobenstein bilanziert 150 Besucher

Gabi und Rainer Mewes aus Eliasbrunn präsentieren an ihrem Stand ein Frühstücksbrett sowohl in Glocken- als auch Herzform.

„Wir sind nicht mit großen Erwartungen hierhergekommen“, sagte Gabi Mewes. „Wir wollten uns einfach nur zeigen“, ergänzte Ehemann Rainer Mewes. Der Tischlermeister aus Eliasbrunn unterhielt am Sonntag einen der zwölf Stände auf dem Kunsthandwerkermarkt im Neuen Schloss zu Bad Lobenstein. Mancher Gast blieb an den dekorativen Holzschalen, ausgefallenen Frühstücksbrettern oder hochwertigen Schreibgeräten stehen, der eine oder andere kaufte auch. Freilich sei das Corona-Jahr nicht so gut wie die früheren, gab Rainer Mewes zu verstehen. Aber klagen wollte er bewusst nicht. Er halte sich lieber an die Lehre der alten Fabel über zwei Frösche in der Milch, wo der eine so lange mit seinen Füßen strampelte, bis er Butter, also wieder festen Boden unter den Füßen hatte.