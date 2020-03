Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zeit der Langhaarigen

Im Saale-Orla-Kreis werden Friseuren, Tätowierern, Piercern, Kosmetikern und dergleichen bis zum 19. April selbst Hausbesuche bei Kunden untersagt. Das wird neben diesen mit Sicherheit auch besonders die Eitlen in der Bevölkerung stören. Es soll Menschen geben, die wöchentlich den Friseur besuchen. Das Verbot ist für diese Berufsgruppe hart, es trägt aber der langsameren Ausbreitung des Coronavirus hierzulande bei.

Zwar kann dem Entgegengestellt werden, dass zum Beispiel auch Imbisse geöffnet bleiben und sogar ihre Produkte ausliefern dürfen. Doch die Pizzaboten haben deutlich weniger direkten Kontakt als jene, die sich um das Aussehen der Menschen kümmern.

Auch das Verbot von privaten Veranstaltungen ist ein starker Einschnitt. Ob die Allgemeinverfügung hilft, werden wir noch sehen. Schließlich ist es sehr schwer zu kontrollieren, ob sich alle an die Allgemeinverfügung halten. Hier im Saale-Orla Kreis haben wir zum Glück noch nicht viele Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dennoch hatte die Kreisverwaltung keine andere Möglichkeit, als die neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Schließlich kommt die Ursprungsversion vom Land Thüringen, in der die Umsetzung des Papiers angeordnet wird. Es liegt nun an dem Verstand und der Waghalsigkeit eines jeden Bürgers, die Allgemeinverfügung auch im privaten Rahmen umzusetzen.