Zettel mit arabischer Schrift verteilt: Eine Schleizerin macht ihrem Unmut Luft

Oliver Nowak über augenscheinlich wenig auffällige Dinge – ein Kommentar.

Manche Dinge fallen erst dann richtig auf, wenn auf sie genauer geachtet wird. Das wird so manchem Menschen jüngst wohl auch aufgefallen sein, als es um die Zustellprobleme bei der Post ging. Wer es halt nicht gewohnt ist, jede Woche mehrfach Briefe zu erhalten oder Pakete von der Post geliefert zu bekommen, dem wurden die Zustellprobleme vielleicht auch erst im Nachhinein deutlich.

Doch während die Post mit ihren Briefen auf sich warten ließ, warf ein Unbekannter im Rathaus, bei der Feuerwehr und bei der Redaktion Zettel mit arabischer Schrift in die Briefkästen. Die auf den Zetteln enthaltene Forderung, dass arabische Männern in Deutschland kein Geld erhalten sollten, ist so primitiv wie das anonyme Einwerfen solcher Zettel selbst. Aber es blieb halt leider nicht dabei, dass der Verfasser diese Zettel Behörden zukommen ließ, welche die Zettel in Sekundenbruchteilen der Kategorie Rundablage einordnen konnten.

Durch die Berichterstattung aufmerksam geworden und deshalb genauer darauf geachtet hatte auch eine Schleizer Leserin. Und sie musste feststellen, dass ein Unbekannter einen dieser Zettel auch in einem Einkaufsmarkt in Schleiz an die Einkaufskorbstation geklebt hatte. Sie sei darüber ziemlich erschrocken gewesen. Das ist nachvollziehbar. Ich indessen bin erschrocken über diese Dreistigkeit des Unbekannten.