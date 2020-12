Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Oschitzer Straße in Schleiz mögliche Zeugen.

Zeugen nach Unfall in Schleiz gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 16 Uhr in Schleiz in der Oschitzer Straße ereignet hat.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein Pkw über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Zuvor war der Pkw Fiat vom Parkplatz des Netto-Marktes gekommen, wobei es beim Auffahren auf die Oschitzer Straße schon beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Der Fahrer eines vermutlichen Pkw Audi Kombi in grauer Farbe habe gerade noch auf die Gegenfahrbahn ausweichen können und somit die Kollision verhindert. Durch das Ausweichmanöver musste wiederum ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Gefahrenbremsung machen.

Als Zeugen werden nun insbesondere der Fahrer des Audi und die Fahrer jener Fahrzeuge gesucht, die zu dieser Zeit stadteinwärts unterwegs gewesen sind.

Die Zeugen möchten sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla wenden, Telefon: 03663/43 10.