Ziegenrück hat trotz Shutdown mehr Übernachtungsgäste als 2019

Ziegenrück. Gäste in Ziegenrück sollen sich künftig vor Antritt von Wanderungen und Radtouren über Öffnungszeiten der Gaststätten an der Strecke informieren können.

Trotz des zweimaligen Shutdowns im Frühjahr und ab Anfang November hat die Saalestadt Ziegenrück in diesem Jahr mehr Übernachtungsgäste als im Vorjahr gezählt. Zahlreiche Gäste, die 2020 im eigenen Land Urlaub gemacht und dabei auch die Thüringer-Meer-Region für sich entdeckt haben, hätten sich bereits für nächstes Jahr angekündigt. In Vorbereitung auf die nächste Saison will der Fremdenverkehrsverein Ziegenrück dafür sorgen, dass sich Gäste vor Antritt von Wanderungen und Radtouren über die Möglichkeit der Einkehr entlang der Strecke und die aktuellen Öffnungszeiten informieren können. „Wir wollen, wenn es die Lage zulässt, einen Wirtestammtisch organisieren, um eine Lösung zu finden“, sagte Fremdenverkehrsvereinsvorsitzende Petra Grygier am Mittwoch.