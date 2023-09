Zufriedene Gäste und Veranstalter bei 1. Gewerbe- und Ausbildungsschau in Ebersdorf

Gut besuchte Ausbildungsschau am Sonnabend in Ebersdorf.

Ebersdorf. Viele nutzten die Gelegenheit, sich in Ebersdorf bei der ersten Gewerbe- und Ausbildungsschau über regionale Firmen und Ausbilder zu informieren.

Zahlreiche Gäste statteten am Sonnabend der ersten Gewerbe- und Ausbildungsschau in Ebersdorf einen Besuch ab. Darunter auch viele Jugendliche, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aus erster Hand informieren wollten.

Das Gute liegt ja meist direkt vor der Haustür und im Falle der vielen Auszubildenden, die bei der Schau dabei waren, die Lehrstelle. Wie bei Maximilian Kerst aus Blankenstein, der nun im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Gießereimechaniker im Feingusswerk in Bad Lobenstein ist. „Ich habe damals viele Bewerbungen verschickt und bei Schubert & Salzer hat es eben geklappt“, erklärt der 19-Jährige. Nach der Probearbeit hat er mit seiner Ausbildung begonnen. Die meiste Zeit verbringe er am Schmelzofen.

Anna Oelsner und Pascal Chichava sind Auszubildende bei ETM in Schönbrunn. Foto: Sophie Filipiak

Die Gewerbe- und Ausbildungsschau wurde im Rahmen des Festjahres aus Anlass des 20-jährigen Bestehens von Saalburg-Ebersdorf organisiert und war die erste ihrer Art.

Zum einem sollte eine Plattform geschaffen werden, damit sich regionale Unternehmen präsentierten können, zum anderen war von Seiten der Organisatoren von der Stadtverwaltung Saalburg-Ebersdorf angedacht, dass sich die Unternehmen so auch besser untereinander vernetzen können.

Und so kam es auch. Schließlich wurde an den mehr als 30 Ständen neben Information auch anderes geboten. So verköstigte die Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein die Gäste mit Eis. „Die Diakoniestiftung ist ja in Ebersdorf mit mehreren Einrichtungen vertreten“, erklärte Sandra Smailes, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Diakoniestiftung.

Das Eis sei gut angekommen und war eine gute Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. „Das Eis war mit dem Eis quasi schnell gebrochen und junge Leute oder deren Eltern konnten sich über Chancen bei der Stiftung – vom Praktikum über ein Freiwilliges Soziales Jahr oder eine Ausbildung bis hin zum Job – informieren“, sagte Sandra Smailes.

Am Infostand des Büttner Präzisionswerkes aus Bad Lobenstein ließ Jonas Köcher einen kleinen Roboter-Greifarm kreisen. Per Laptop gab der Auszubildende die Befehle, um Gummibärchen und Schokolade auf ein Fließband abzulegen. Jonas Köcher absolviert gerade eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Ein bedeutender Teil dabei ist die Automatisierungstechnik. „Das wird in den kommenden Jahren immer wichtiger, aber auch die Metallverarbeitung macht mir viel Spaß“, so der Helmsgrüner.

Jugendliche früh auf sich aufmerksam machen

Ihm über die Schultern schauten kurz auch Anna Oelsner und Pascal Chichava. Die Beiden waren vom Stand ihres Unternehmens ETM herübergeschlendert. Besonders Anna Oelsner zeigte sich interessiert an der Technik. „Ich habe mich für eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin in Schönbrunn entschieden, da ich nicht in einem sozialen Beruf arbeiten wollte“, erzählte sie. So kann Anna Oelsner am Computer Produkte konstruieren, das liege ihr mehr. „Und ich kann auf Messen mitfahren, das gefällt mir auch.“

Pascal Chichava hat sich durch Probe- und Ferienarbeit einen guten Einblick bei ETM verschafft. „Ich wollte etwas Handwerkliches machen“, so der Schönbrunner, der sich gerade in der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker befindet.

Jonas Köcher ist Auszubildender bei Büttner Präzisionswerk in Bad Lobenstein. Foto: Sophie Filipiak

Wie wichtig es ist, Jugendliche schon früh auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen, davon weiß Jana Kindermann von der Heberndorfer Leistenfabrik zu berichten: „Wir sind meistens bei den Berufstagen an den Schulen dabei und sind froh, uns auch hier in Ebersdorf präsentieren zu können.“

Leider sei der Zulauf an einer Ausbildungsstelle Interessierter derzeitig nicht sehr gut. In Heberndorf wird zum Holzmechaniker ausgebildet. „Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen sich für die Arbeit mit Holz interessieren und wenigstens einen Hauptschulabschluss haben“, so Jana Kindermann.

Aber nicht nur Jugendliche konnten sich in Ebersdorf informieren, die Unternehmen warben auch um neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Spektrum war weit gefächert: Vom Mercer-Sägewerk über die Ebersdorfer Ruhmühle bis hin zum Kosmetiker-Geschäft war einiges vertreten. Im Vorfeld der Veranstaltung hatten die Organisatoren bereits angekündigt, die Schau fest im Veranstaltungskalender der Stadt zu etablieren.