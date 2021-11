Erfahrungswerte zeigten, dass es in der Praxis lediglich in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde zu einem zeitweisen Einlassstopp kommen dürfte, teilt die Verwaltung mit.

Zugang zum Landratsamt in Schleiz wird gedrosselt

Schleiz. Die Begrenzung tritt am Montag, 8. November, in Kraft. Die Corona-Ansteckungsgefahr soll dadurch vermindert werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Fallzahlen und der damit erhöhten Ansteckungsgefahr wird der Besucherverkehr im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz mit einer Zugangsregelung gedrosselt. Ab Montag, 8. November, wird nur noch eine bestimmte Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern gleichzeitig eingelassen, um größere Menschenansammlungen im Gebäude zu vermeiden.

„Nötig ist das insbesondere für die Kfz-Zulassung sowie die Fahrerlaubnisbehörde, in deren Wartebereich sich zuletzt immer wieder mehr Personen zur gleichen Zeit aufhielten, als es in Zeiten einer Pandemie ratsam ist“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Teil der Bürger werde zunächst im Freien warten müssen, ehe Einlass ins Amtsgebäude gewährt werden kann. Hierfür wird vor dem Haupteingang ein Zelt aufgestellt.

„Uns ist natürlich bewusst, dass das angesichts der bevorstehenden kalten Jahreszeit keine Ideallösung ist. Mit Blick auf das momentane Infektionsrisiko ist es aber nicht vertretbar, wenn mitunter 30 Menschen und mehr gleichzeitig in einem Raum sitzen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter, Jens Heynisch. „Da unsere räumlichen Kapazitäten nun einmal begrenzt sind, ist es schlichtweg die praktikabelste Lösung, dem Problem zu begegnen und gleichzeitig eine höchstmögliche Zahl von Bürgeranliegen zu bearbeiten.“

Durch den Bürgerservice im Empfangsbereich werden an die Besucher verschiedenfarbige Chips für die Kfz-Zulassung, die Fahrerlaubnisbehörde sowie die übrigen Bereiche ausgegeben. Weitere Besucher können erst in das Gebäude kommen, wenn früher erschienene Bürger das Haus wieder verlassen und die farbigen Eintritts-Chips wieder abgegeben haben. Die Limitierung der Einlasszahlen betrifft zwar alle Bereiche des Landratsamtes, Erfahrungswerte zeigen aber, dass es lediglich in den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde zu einem zeitweisen Einlassstopp kommen dürfte.