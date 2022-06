Zukunft der Energieversorgung im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Strombedarf aus erneuerbaren Quellen sichern. CDU-Landtagsabgeordneter im Saale-Orla-Kreis stellt Energie-Plan vor

Im Streit um den Ausbau der Windkraft in Thüringen hat der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott zusammen mit seiner Fraktion einen Energie-Plan für Thüringen vorgelegt. „Das Thema Energieversorgung muss in Thüringen absolute Priorität haben. Unser Energie-Plan stellt die Sicherheit und Bezahlbarkeit für Bürger und Wirtschaft im Saale-Orla-Kreis in den Mittelpunkt“, sagte Herrgott.

Ziel müsse es aus Sicht von Herrgott sein, den Bedarf an Strom bis 2040 weitgehend mit erneuerbaren Energien aus heimischer Produktion zu decken. „Entlang der Thüringer Autobahnen und des Schienennetzes wollen wir die vorhandene Infrastruktur nutzen, um dort geeignete Standorte für Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu finden“, erläuterte Herrgott das Konzept der „Energie-Autobahnen“.

„Überall, wo der Eingriff bereits hoch und der Abstand zur Bevölkerung groß ist, wollen wir versuchen, Bündelungskapazitäten zu nutzen. Entscheidend ist, dass wir uns endlich an Leistung und Verbrauch orientieren, und nicht mehr stur an abstrakten Flächenzielen“, so Herrgott.

Die für Thüringen entscheidenden Faktoren beim Ausbau der erneuerbaren Energien seien Grundlastfähigkeit und Bezahlbarkeit, so der Abgeordnete. Dabei setze die CDU-Fraktion auf einen Energiemix aus Photovoltaik, Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie. „Bei der Windkraft steht für uns ein konsequentes Repowering im Vordergrund, wodurch Thüringen am Ende sogar mit weniger, aber dafür leistungsfähigeren Windkraftanlagen auskommen kann und der Wald nicht angetastet werden muss“, sagte Herrgott.

Der 1000-Meter-Abstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung sei ein Mittel zum Schutz der Menschen und zur Schaffung von Akzeptanz für Erneuerbare Energien ist. „Die Änderung der Bauordnung muss und wird kommen.“