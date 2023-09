Zum Glück nur eine Übung

In mehreren Zelten wurden die Verletzten versorgt.

Stephanie Rössel über die Katastrophenschutzübung

Es gab Momente am Dienstagabend, da verschwammen kurz die Grenzen. Zwischen all den Einsatzkräften, den gut modellierten Wunden und den Hilfeschreien war es doch immer wieder ein angenehmes Gefühl, wenn man sich darauf besinnen konnte, dass das alles nur eine Übung ist. Manche spielten ihre Rolle mit abgefetzten Gliedmaßen oder Amnesie so überzeugend, dass sich die Rettungskräfte gut darauf einlassen konnten. Und auch, dass man beobachten konnte wie gezielt Feuerwehr und Rettungsdienst handelten und die Situation Stück für Stück lösten, war spannend anzusehen von außen. Solche Übungen sind wichtig. Wahrscheinlich ist im Ernstfall vieles anderes. Keine Ahnung, ob dann alles noch schneller geht, weil es eben ernst ist. Oder es länger dauert, weil es keine Vorbereitung gab. Wie auch immer. Egal ob Feuerwehr oder Rettungsdienst, alle verdienen höchsten Respekt. Genau wie das THW für das letztlich die Trümmer und „Leichen“ übrig blieben. Aber natürlich auch Polizei und Landratsamt, die im Zweifel den Überblick behalten müssen.