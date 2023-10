Zum Tag der Buchhandlungen: Große Liebe zur Literatur

Schleiz. Sindy Pichel, Buchhändlerin in Schleiz, erklärt was eine gute Buchhandlung ausmacht und welches Buch sie aktuell empfehlen würde.

Der 8. Oktober ist der weltweite Tag der Buchhandlungen. Zurückzuführen sei das auf einen Mann namens Torsten Woywood, der dieses Datum 2016 zum World Bookstore Day erklärte. Woywood war für das Online-Marketing einer großen deutschen Buchhandlungskette verantwortlich und war 2015 und 2016 auf der Suche nach den schönsten Buchläden des europäischen Kontinents. Daraus entstand ein Buch mit dem Titel: In 60 Buchhandlungen durch Europa: Meine Reise zu den schönsten Bücherorten unseres Kontinents.

Nicht in diesem Buch erwähnt, aber eine beliebte Anlaufstelle für Lesewillige in Schleiz, ist die Buchhandlung von Sindy Pichel, die in diesem Jahr vom Neumarkt in das ehemalige Teehaus gezogen ist.

1. Was macht eine gute Buchhandlung aus?

Für eine gute Buchhandlung ist es wichtig, sich auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden einzulassen und versuchen diese zu erfüllen. Stets ein Lächeln für jeden parat haben ist wichtig, auch wenn der Tag nicht so schön ist. Und natürlich habe ich den Grundsatz immer freundlich zu sein.

2. Welche Fähigkeit braucht man als Buchhändlerin?

Die Liebe zu Büchern und zur Literatur wird bei mir ganz groß geschrieben. Natürlich ist der Kontakt zu den Menschen sehr wichtig. Ich lese und recherchiere sehr viel, um meiner Kundschaft den optimalen Service zu bieten und einen guten und passenden Tipp parat zu haben.

3. Welches Buch würden Sie aktuell als ultimative Leseempfehlung geben?

Oh je da gibt es einige die neu und hervorragend sind. Ken Follett mit seinem neusten Werk lohnt sich auf jeden Fall. Es heißt „Die Waffen des Lichts“ und geht um Fortschritt und Niedergang, Krieg und Befreiung, Liebe und Verrat. Kampf um Bildung und Meinungsfreiheit stehen im Mittelpunkt.