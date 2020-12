Zusteller im Saale-Orla-Kreis tragen täglich bis zu drei Tonnen Pakete

Paketzusteller wie Rico Schüler in Schleiz haben im zweiten Shutdown mehr denn je zu tun: Der Einzelhandel in den Städten musste – abgesehen von Schlupflöchern – schließen, vor manchen Supermärkten bilden sich Schlangen, wenn die hygienevorschriftsbedingte Höchstkundenzahl erreicht ist. So werden nicht nur Weihnachtsgeschenke bevorzugt online bestellt, sondern auch Lebensmittel und andere Waren. Über die Stützpunkte Neustadt, Pößneck, Schleiz und Bad Lobenstein der Deutschen Post AG werden derzeit rund 44.000 und damit fast doppelt so viele Pakete wie in normalen Zeiten pro Woche zugestellt.

Für den Kunden ist alles ganz einfach und bequem

Dritter Stock im Schleizer Wohngebiet, aber kein Aufzug: 25 Kilogramm und mehr unter dem Arm. Das gehört zum Alltag von Rico Schüler und anderen Paketzustellern. Für viele Menschen ist der Online-Einkauf zur Selbstverständlichkeit geworden: Handys, TV-Geräte, Bücher, Bekleidung, Hundefutter, Obst und Gemüse, aber auch Hometrainer und Autoreifen. Für den Kunden ist alles ganz einfach und bequem. Doch dahinter steckt ein echter Knochenjob. Bis zu 31,5 Kilogramm darf jedes Paket schwer sein, das die Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post AG befördern.

Über den Zustellstützpunkt in der Hofer Straße in Schleiz werden durchschnittlich 1000 Paketsendungen pro Tag in den Postleitzahlbereichen 07907, 07919, 07922, 07924 und 07929 zugestellt. „An Spitzentagen steigt die Zahl auf bis zu 2400 Pakete an. Hinzu kommen täglich rund 14.000 Briefsendungen", sagt Jens Grund, zuständiger Stützpunktleiter der Deutschen Post AG mit Sitz in Neustadt (Orla). In den 18 von Schleiz aus bedienten Zustellbezirken mit insgesamt 12.900 Haushalten sind 16 Verbundzusteller unterwegs, die sowohl Briefe als auch Pakete bringen. Dazu kommt ein Zusteller ausschließlich für Pakete und ein Fahrradzusteller für Briefsendungen. Insgesamt sind im Zustellpunkt 44 Mitarbeiter einschließlich Springer und Vertreter beschäftigt. Sie arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsmodellen, angefangen von der Zwei- bis zur Fünf-Tage-Woche. Um das Weihnachtsaufkommen bewältigen zu können, wurden für das vierte Quartal 18 Entlastungskräfte zusätzlich befristet ein- und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Sechs von ihnen sind im Raum Bad Lobenstein, fünf in Schleiz, vier in Pößneck und drei in Neustadt tätig.

„Jedes Paket wird von einem Zusteller mindestens vier Mal angefasst", sagt Jens Grund. „Zum ersten Mal bei der Vorsortierung aus dem Rollbehälter heraus und hin­ein in den Behälter für den eigenen Bezirk, von da aus ins Postauto. Dann wird es zum Kunden getragen. Und wenn dieser nicht da sein sollte, zu einer Packstation oder einer Postagentur.

Rico Schüler hat ab 7 Uhr morgens die rund 200 Pakete für seine zwei bis drei Stunden langen Zustelltouren in der Region Schleiz entsprechend seiner Fahrstrecke sortiert. Der 47-Jährige, der seit 25 Jahren als Zusteller tätig ist und seinen Job trotz der Anstrengungen immer noch sehr gern macht, ist ein Profi: Eigentlich wird der Tourenplan auf einer Rollliste ausgedruckt. Doch Rico Schüler kann es sich einprägen, welche Haushalte in welcher Reihenfolge angefahren werden müssen. Und das täglich aufs Neue. Sein gelber Transporter hat drei Laderaumtüren, durch die er die Pakete entsprechend der Anfahrtsreihenfolge verstaut.

Am Ende des Tages hat jeder Zusteller zwei bis drei Tonnen Gewicht getragen, ist durchschnittlich 250 Mal aus seinem Fahrzeug aus- und wieder eingestiegen und zehn Kilometer gelaufen, mitunter bis in den fünften Stock, hat Betriebsleiter Jens Grund ausgerechnet.

Bundesweit rund neun Millionen Pakete am Tag

Vor Heiligabend habe die Deutsche Post bundesweit rund neun Millionen Pakete täglich zuzustellen. Eigens dafür habe sie mehr als 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte in allen mit der Zustellung verbundenen Bereichen eingestellt. Mehr als 13.000 zusätzliche Fahrzeuge und 600 zusätzliche E-Trikes seien im Einsatz, teilte Thomas Kutsch, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, am Mittwoch mit. Die Corona-Situation habe auch dazu beitragen, dass mehr private Briefe und Postkarten geschrieben werden.

„Das Risiko, dass sich der Covid-19-Virus durch Kontakt mit Objekten wie Scannern, Paketen oder Sendungen ausbreiten kann, ist nach den uns bekannten Aussagen der Experten sehr gering. Kunden, die sich dennoch Sorgen um ein Ansteckungsrisiko beim Empfang von Paketsendungen machen, empfehlen wir, mit DHL einen Ablageort für den Empfang ihrer Pakete zu vereinbaren“, so Thomas Kutsch. Gern genutzt würden derzeit auch die bundesweit 6500 Packstationen mit weit über 600.000 Fächern. Bis Ende 2023 sollen mindestens 12.000 Packstationen für Kunden bereitstehen.

Bestellung im Internet löst auch Transportproblem

Das Weihnachtsgeschäft macht sich bei Zustellern wie Rico Schüler bemerkbar. „Obwohl ich regelmäßig trainiere, spüre ich abends im Rücken, welche Lasten ich tagsüber getragen habe", sagt er. Seitdem der Internethandel boomt, gäbe es für die Zusteller keine ruhige Zeiten in anderen Monaten mehr. Das erklärt er sich nicht nur mit der größeren Auswahl und dem teils günstigeren Preis bei den Online-Anbietern. „Mit der Bestellung im Internet lösen manche Kunden auch ihr Transportproblem. Der Riesen-Flachbildfernseher oder das noch im Karton verpackte Fahrrad passen meist nicht in ihr Auto. Wir dagegen bringen die Ware bis an die Haustür", erläutert er. Rico Schüler will das nicht als Klage verstehen. Ganz im Gegenteil: Er ist froh, dass die vielen Pakete seinen Arbeitsplatz sichern. Auch wenn dieser durch die Digitalisierung gläsern geworden ist. So können Kunden über die Paketverfolgung im Internet genau überprüfen, wo sich ihre Sendung befindet.