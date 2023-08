Zuwachs für die Ausstellung „Ziegenrücker Ansichten“ gesucht

Karlotta, 7 Jahre, hat ein bekanntes Fenster in Ziegenrück gemalt.

Ziegenrück. Frische Perspektive auf bekannte Motive gefragt: Dieses Mal sollen Kinder zu Stift und Malpinsel greifen.

Mehr 90 Bilder – das ist schon eine stattliche Anzahl für eine Ausstellung. Aber das ist den Organisatoren der „Ziegenrücker Ansichten“ im Pfarramt nicht genug. Die Schau soll weiter wachsen, dank engagierter Nachwuchskünstler.

Vor den Sommerferien hatten die drei Organisatorinnen Korina Freyberg-Kavan, Uta Mittelbach und Jana Zaumsegel bereits einen Aufruf gestartet: Kinder und Jugendliche könnten ihren Ferien doch nutzen, um ihren Lieblingsort in Ziegenrück zu malen. Ob mit Ölfarben, Bleistift, Aquarellfarben oder Wachsmalstiften – die Technik sei nicht ausschlaggebend, sondern das Motiv. Uta Mittelbach hat die Beobachtung gemacht, dass Kinder viel mehr auf Details achten. Ihre beiden Enkeltöchter Karlotta und Mathilde haben beispielsweise ein Fenster in Ziegenrück gemalt. Welches genau soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Mathilde, 5 Jahre, zeichnete ebenfalls das berühmte Fenster in Ziegenrück. Foto: Uta Mittelbach

Um für genügend Zuwachs für die Ausstellung zu sorgen, haben Korina Freyberg-Kavan, Uta Mittelbach und Jana Zaumsegel einen Kreativnachmittag am Dienstag, 5. September, ab 15 Uhr in der Winterkirche organisiert. Dort nehmen sie nicht nur bereits fertige Bilder entgegen. Die jungen Teilnehmer können dann noch die Chance nutzen, ein Kunstwerk für die Schau zu produzieren.

Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung jeden Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet.