Zwar kein Gold, aber viele andere Schätze in der Wettera gefunden

Schon immer ist die Wettera für Einheimische ein geheimnisumwitterter Fluss. Bis etwa 1905 wurde in dem Gewässer sogar Gold gewaschen. Adrian Bauer und Lena Martin, Schüler am Schleizer Gymnasium, haben sich für dieses teilweise renaturierte Flüsschen interessiert. Sie entschlossen sich, im Rahmen einer Projektarbeit, die Wettera und ihre historische Entwicklung zu erforschen.

Dabei stellte sich heraus, dass das gesamte Flüsschen zu umfangreich für eine Projektarbeit wäre. Deshalb beschränkte man sich auf den Unterlauf. Am Donnerstag stellten die beiden Jugendlichen Auszüge aus ihrer Arbeit - die mit „sehr gut“ bewertet wurde - im Café Ried’l vor.

Manfred Eckstein war der Fachbetreuer dieser Projektarbeit

Zu dem Vortrag hatte wieder der Geschichts- und Heimatverein zu Schleiz eingeladen. Die Veranstaltung war erneut gut besucht. Manfred Eckstein, er fungierte als Fachbetreuer für die Projektarbeit, begrüßte die Gäste und verriet Anekdoten, die sich während der Forschung im Bereich des Flussverlaufes von Raila bis Gräfenwarth ereigneten.

Während des Niedrigwasserstandes der Saale hatten die Schüler das freigelegte Flussbett der Wettera gründlich untersucht. „Gold haben wir zwar nicht gefunden“, berichteten die beiden, aber mit Hilfe von Menschen aus Gräfenwarth und Schleiz konnten sie einige Schätze bergen. Die hatten sie ins Café geschleppt.

Während Lena erklärte, lief Adrian an alle Tische und zeigte die jeweiligen Fundstücke. Darunter waren eine Schale, die vermutlich der Goldgewinnung diente (Goldseifen), Hufnägel, Henkel und verschiedene Gesteinsproben. Darin befanden sich Schlacken - Rückstände also aus der Eisengewinnung. Kurzweilig und gut verständlich legten die Schüler ihre Erkenntnisse dar. Anschaulich untermalt von Tabellen, Zeichnungen und Fotos, die sie an eine Leinwand pinnten. Deutlich wurden die Zuwachsraten der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich in Zyklen von 50 bis 80 Jahren bemerkbar machten. Zehn Mühlen nutzten früher die Wasserkraft des Rinnsales. Darunter war auch die Hammermühle, die der Gewinnung von Eisen zuarbeitete. Nachweisen konnten die Jugendlichen eine Nonnenplage, die durch rigorosen Holzeinschlag entstanden war.

Flößerei war einst ein wichtiger Zweig

Der Fluss diente zudem als Handelsstrecke. Ein Knotenpunkt war das Dorf namens Wetterau. Ein wichtiger Zweig war die Flößerei. Die Eisengewinnung mit Öfen aus Lehm spielte eine große Rolle. Diese wurden mit Holzkohle betrieben. Auch davon hatten die Gymnasiasten Nachweise gefunden.

Heute hat der Fluss keine wirtschaftliche Bedeutung mehr, erfuhr man - aber die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren verbessert. Den pH-Wert des Wassers und des Bodens hatten die beiden Schüler gründlich untersuchen lassen. Seit 1954 steht das Gewässer unter Naturschutz. Leider sei die Flussperlmuschel ausgestorben, bedauerten die beiden, allerdings sei das Gewässer heute reich an tierischem Leben. „Spuren von den Kelten haben wir nicht gefunden“, erklärten Adrian und Lena.

Sie dankten am Schluss allen Unterstützern, vorrangig Manfred Eckstein, „der uns zum Weitermachen motivierte“, Seminarfachlehrerin Heike Novak - unter anderen Claus Walkowiak aus Harra und Martina Groh vom Archiv.

Am Ende konnten sich die Gymnasiasten an zustimmendem Applaus erfreuen. „Ich finde es beachtlich, mit welchem Selbstbewusstsein Jugendliche hier auftreten. Wir brauchen uns über unsere Zukunft keine Sorgen zu machen“, sagte Ulrich Purfürst aus Gräfenwarth.