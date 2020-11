Zwei Baupläne für Saalburg werden geändert

Nachdem einige Einwohner in die ausgelegten Bebauungspläne „Stauseeufer Saalburg-Kloster“ und Wohngebiet „Kulmbergsacker“ eingesehen und ihre Hinweise gegeben haben, könnten die Änderungsanträge inklusive Abwägungen möglicherweise noch in diesem Jahr dem Stadtrat Saalburg-Ebersdorf zur Abstimmung vorgelegt werden.

Am vergangenen Freitag endete die vierwöchige Auslegungsfrist für beide Bebauungspläne. Vier Personen nutzten die Möglichkeit, sich über die Pläne am Stauseeufer zu informieren, zwei Bürger über die Vorhaben am Kulmbergsacker. „In normalen Zeiten kommen pro Entwurf etwa zehn Bürger in die Verwaltung, um Einsicht zu nehmen und ihre Stellungnahmen abzugeben“, sagt der amtierende Bauamtsleiter Hans-Peter Hornfeck.

Dieses Mal kritisierte ein Grundstückseigentümer am Stauseeufer, dass sein Grundstück in die Planungen einbezogen wurde. Beim anderen Vorhaben gab es Kritik an unbefestigten Wegen und zu Anpflanzungen. In die Abwägung gehen auch die Stellungnahmen von Behörden und Verbänden.

Sammelanlegestelle soll entstehen

Die Stadt Saalburg-Ebersdorf hat für das Areal im Bereich zwischen den Ortslagen Saalburg und Kloster entlang der Bleilochtalsperre einen Bebauungsplan aufgestellt, der 2006 rechtskräftig geworden war. Die Festsetzungen erwiesen sich für Teile des Geltungsbereiches als nicht umsetzbar. Bei der Änderung des Planes wurden Anpassungen vorgenommen. Dies betrifft die Etablierung einer Sammelanlegestelle mit ergänzenden Gastronomie- und Beherbergungsangeboten und zugeordneten Nutzungen unter anderem für jährlich wiederkehrende Veranstaltungsformate.

Weitere Ziele sind eine zentralen Marina mit einem breiten Angebot wassersportbezogener Nutzungen und einem zentralen Ankunftsbereich mit Verkehrs- und Besucherlenkung, die Sicherung der Campingplatznutzung und der bestehenden Wochenendhäuser. Auch geht es um die Zulassung eines Feriendorfes zur gewerblichen Vermarktung von Ferienunterkünften.

Zum anderen B-Plan: Die damalige Stadt Saalburg hat 2001 den Bebauungsplan „Kulmbergsacker“ für eine Fläche im Nordosten des Stadtgebietes von Saalburg aufgestellt und zur Rechtskraft gebracht. Bei der Erschließung und Bebauung der einzelnen Wohngrundstücke wurde zum Teil erheblich von den Festsetzungen abgewichen.

Um sowohl für die vorhandene Bebauung als auch für die noch verfügbaren und nicht bebauten Grundstücke die erforderliche Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen, soll der Bebauungsplan nun geändert werden.