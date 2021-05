Zwei Radfahrerer verletzt: Hubschrauber im Einsatz - Bach verunreinigt - Unfall bei Überholmanöver

Das sind die Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis.

Zwei Radfahrerer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntagmittag kam es zu Kollission zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin in der Nähe von Gräfenwarth. Beide verletzten sich dabei, wobei der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Auch die Frau zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gewässer verunreinigt

Samstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass das Wasser des Baches im Bereich der "Glücksmühle" / Nähe Glücksmühlenweg in Schleiz weiß verfärbt ist. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in dem Bereich aus einem Kanal offensichtlich eine unbekannte Flüssigkeit (eventuell weiße Farbe) in den Bach eingeleitet wurde. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de entgegen.

Unfall bei Überholmanöver

Am Sonntagvormittag fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 90 aus Richtung Neumühle. Kurz vor dem Ortseingang Zschachenmühle wurde er von einem 46-jährigen Pkw-Fahrer überholt. Dieser wich dabei nach links aus und kollidierte mit dem Bordstein. In der Folge kam zum seitlichen Zusammenstoß beider. An diesen entstand Sachschaden, der Pkw des 46-Jährigen musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Bei Kellereinbruch teures Fahrrad gestohlen

Im Zeitraum vom 6. Mai, 14 Uhr, bis zum 8. Mai, 22.30 Uhr, haben Unbekannte aus dem Keller eines Wohnhauses in der Straße "Am Wurzbächle" in Wurzbach u. a. ein schwarzes Pedelec der Marke "Haibike" (Modell Sduro Cross 9.0) im Wert von fast 4000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de.

