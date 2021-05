Zwei Teststationen im Saale-Orla-Kreis an Himmelfahrt geöffnet

Schleiz. In Triptis und Neustadt werden zudem die Arbeitszeiten geändert.

Das Angebot für den kostenfreien Bürgertest im Saale-Orla-Kreis wird auch über Christi Himmelfahrt aufrechterhalten, wenngleich am Feiertag selbst nur zwei der acht Teststationen im Landkreis in Betrieb sind.

Konkret wird der kostenlose Corona-Schnelltest am Donnerstag im Bürgerhaus in Triptis (9 bis 11 Uhr) sowie im Lebenskulturhaus der Tagespflege Gefell (16 bis 19 Uhr) angeboten – jeweils ohne Voranmeldung. Alle übrigen Teststationen sind am Feiertag geschlossen, teilt das Landratsamt mit.

Keine Einschränkungen gebe es hingegen am darauffolgenden Brückentag. So hätten am Freitag alle Teststationen mit den üblichen Arbeitszeiten geöffnet. In Neustadt und Gefell wird der Bürgertest freitags generell nicht angeboten.

In Triptis wird nun abends getestet

Eine Änderung der Arbeitszeit gebe es in dieser Woche in Neustadt. Aufgrund des Schließtags am Himmelfahrtstag sei die Teststation im Augustiner-Saal in dieser Woche ersatzweise am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Eine generelle Änderung der Öffnungszeiten gebe es ab dieser Woche hingegen in Triptis. Statt am frühen Nachmittag werde mittwochs ab sofort abends in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr getestet.

Im Saale-Orla-Kreis gibt es aktuell acht zentrale Schnellteststationen, die im gesamten Kreisgebiet von verschiedenen Trägern betrieben werden. Sie befinden sich in Gefell, Neustadt, Rosenthal (Ortsteil Blankenstein), Schleiz, Pößneck und Triptis. In der vergangenen Woche kamen die Teststationen in Bad Lobenstein und Wurzbach hinzu.

Eine vollständige Übersicht zu den Testmöglichkeiten im Saale-Orla-Kreis einschließlich Anschriften, Öffnungszeiten und Informationen zur Terminvergabe gibt es auf der Website des Landkreises.