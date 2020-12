Zwei Verletzte nach Glätteunfall bei Külmla

Am Dienstag gegen 21.30 Uhr fuhr eine 19-jährige mit ihrem VW Golf aus Richtung Külmla in Richtung Ziegenrück. In einer Linkskurve kam sie aufgrund winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Böschungsgraben. Der Pkw kam im Feldrand zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Montagabend hatte es bereits zwei Unfälle auf winterglatten Straßen gegeben.

Unfall unter Alkohol

In den frühen Morgenstunden des Dienstags landete ein 23-jähriger VW-Fahrer am Abzweig Moßbach im Straßengraben. Dabei überfuhr dieser einen Leitposten und riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Bei dem Fahrer wurde Alkholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Anzeigenfertigung waren die Folge. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Drogenfahrt gestoppt

Am Dienstag gegen 19 Uhr kontrollierten außerdem Polizisten einen 32-jährigen Fahrer in der Oettersdorfer Straße in Schleiz. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, ein Bußgeld von 500 Euro, sowie ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte.

