Zwei weitere Teststationen im Saale-Orla-Kreis

Triptis/Gefell. Angebote in Triptis und Gefell erhöhen die Anzahl der öffentlichen Anlaufstellen für Corona-Schnelltests im Kreis auf neun.

Das Angebot an Testmöglichkeiten für zertifizierte, kostenfreie Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis wächst in dieser und der kommenden Woche noch einmal. Sowohl in Triptis als auch in Gefell werden Teststationen, die es bereits im Frühjahr gab, wiedereröffnet, womit sich die Zahl der öffentlichen Testangebote an Saale und Orla auf neun erhöht.

„Besonders erfreulich ist, dass es durch die Teststation in Triptis, die unter der Federführung der Allgemeinmedizinerin Angelika Berrang betrieben wird, im Landkreis auch wieder die Möglichkeit gibt, sich sonntags auf eine Corona-Infektion testen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. „Das war zuletzt nicht mehr der Fall, nachdem KEK-Test in Tanna sein Wochenend-Testangebot zu Beginn des Monats bis auf Weiteres einstellte.“

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Los geht es in Triptis am Freitag, 10. Dezember, im Bürgerhaus (Markt 8). Getestet wird am Dienstag von 12.30 bis 14.30 Uhr, Freitag von 13 bis 15 Uhr sowie Sonntag von 14.30 bis 16 Uhr. Dabei wird auch an Heiligabend, am 2. Weihnachtsfeiertag und an Silvester getestet – zum Teil jedoch zu anderen Zeiten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Ebenfalls ohne Terminvereinbarung wird in Gefell getestet. Im Lebenskulturhaus der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein (Hofer Straße 30) kann den Menschen aus Gefell und Umgebung einmal wöchentlich ein wohnortnahes Angebot unterbreitet werden. Dafür kooperiert die Diakoniestiftung mit der Stadt-Apotheke Bad Lobenstein. Startschuss für die Teststation ist am Dienstag, 14. Dezember.

Weitere öffentliche Anlaufstellen für zertifizierte Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis gibt es in Bad Lobenstein, Neustadt, Pößneck, Schleiz, Tanna und Wurzbach. Einen kompletten Überblick zu den Teststationen einschließlich Öffnungszeiten und weiterer Hinweise gibt es auf www.saale-orla-kreis.de im Bereich Aktuelles / Corona / Corona-Test. Auch einige Arztpraxen bieten Corona-Schnelltests an.